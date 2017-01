Japão homenageia 6,4 mil mortos do terremoto de Kobe, há 22 anos

Tóquio – O Japão lembrou nesta terça-feira o 22º aniversário do devastador terremoto que deixou 6.434 mortos em Kobe e várias cidades vizinhas do centro do país, em 1995, considerado um dos mais trágicos de sua história.

Familiares dos mortos e sobreviventes do chamado Grande Terremoto de Hanshin (nome da região) se reuniram como todos os anos na data do tremor, em um parque no centro de Kobe e fizeram um minuto de silêncio às 5h46 (hora local), horário exato em que ocorreu o terremoto.

Os presentes depositaram 7 mil velas de bambu para formar a data do terremoto e a palavra “hikari” (luz em japonês) no Parque Higashi Yuenchi, onde está localizado um memorial em homenagem às vítimas, segundo informações da emissora pública “NHK”.

Após o minuto de silêncio, aconteceu uma cerimônia comemorativa em que as vítimas, como o japonês Shinji Otorii, que perdeu sua esposa no desastre, lembraram dos mortos e os desafios restantes após a tragédia.

O terremoto de 7,3 graus na escala aberta de Richter surpreendeu a região quando grande parte dos cidadãos ainda dormiam, prendendo muitas pessoas em suas casas e outros edifícios.

O epicentro do terremoto foi localizado na parte norte da ilha de Awaji, cerca de 20 quilômetros de Kobe, que sendo a cidade mais populosa da região (em torno de 1,5 milhão de habitantes na época) foi a mais afetada.

Além dos mais de 6,4 mil mortos, o tremor deixou 40 mil feridos e atingiu 640 mil edifícios, entre eles 100 mil casas que ficaram completamente destruídas.

Cerca de 310 mil pessoas foram forçadas a buscar abrigos de emergência.

O de Kobe foi o terremoto mais trágico do Japão no século XX depois do ocorrido em Kanto, que em 1923 deixou mais de 100 mil mortos na capital do país, Tóquio, e nos arredores.