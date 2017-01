James Mattis: EUA precisam estar prontos para confrontar a Rússia

Washington – A escolha do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para liderar o Pentágono disse ao Congresso nesta quinta-feira que os EUA precisam estar prontos para confrontar o comportamento da Rússia em áreas onde os dois países não podem cooperar, mesmo que tenha apoiado a proposta de Trump de cooperar com Moscou.

Os comentários do general da reserva dos Fuzileiros Navais James Mattis em respostas escritas às perguntas do Congresso devem definir o tom para a audiência de confirmação do Comitê de Serviços Armados do Senado, que teve início às 12h30 (horário de Brasília).

“Nos comprometemos com a Rússia mesmo durante os dias mais sombrios da Guerra Fria e apoio o desejo do presidente eleito de se comprometer com a Rússia agora”, escreveu Mattis.

“Ao mesmo tempo, quando identificamos outras áreas onde não podemos cooperar, devemos confrontar o comportamento da Rússia, e nos defender caso a Rússia escolha agir contrariamente aos nosso interesses.”