Já viu a maior ciclovia aérea do mundo? Ela fica na China

São Paulo – Imagina se deslocar pela cidade sem ter que competir com carros e ônibus, longe de congestionamentos e de todo e qualquer estresse que envolve o vai e vem nos grandes centros urbanos?

Para os ciclistas da cidade de Xiamen, no sudeste da China, isso já é possível. A localidade inaugurou a primeira ciclovia aérea do país e a maior do mundo em extensão.

A via é composta por quatro pistas de 4,8 metros de largura, que se estendem por 7,6 quilômetros, cobrindo as principais áreas residenciais da cidades e três grandes zonas comerciais.

Para facilitar os deslocamentos, a ciclovia é conectada a 11 estações de ônibus e outras duas dão acesso ao metrô.

Para quem não tem uma bicicleta, o sistema dispõe de 355 magrelas para alugar, e 253 vagas para estacionamento em sete plataformas.

Grande parte do caminho passa por baixo da via elevada usada pela linha de ônibus de transporte rápido da cidade (semelhante ao famoso fura-fila de São Paulo), o que garante proteção nos dias chuvosos.

O projeto também conta com uma tecnologia de monitoramento multi-sensor e portões que se fecham se a ciclovia começar a ficar lotada.

No quesito segurança, além da presença de guardas, mais de 30 mil lâmpadas adornam as pistas garantindo luminosidade no período noturno, quando muita gente está voltando do trabalho.

A ciclovia, que ainda está em fase de testes, deverá comportar até 2 mil viagens de bicicleta por hora.