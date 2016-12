Itália irá reforçar medidas de segurança para o Natal

Berlim – A Itália está reforçando suas medidas de segurança para as áreas em que são esperadas multidões na noite de Natal.

O ministro do Interior, Marco Minniti, liderou uma reunião com os chefes das forças policiais e de inteligência da Itália para rever a segurança do país após o ataque a um mercado de Natal em Berlim.

O Ministério do Interior ainda não especificou quais os lugares nos quais a segurança será reforçada. No entanto, algumas autoridades de segurança do país disseram que o Vaticano deve ser um dos locais a receber um maior policiamento, principalmente durante a aparição do papa Francisco na Praça de São Pedro durante a noite de Natal.

Fonte: Associated Press.