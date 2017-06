Itália espera que Trump reconsidere decisão sobre Acordo de Paris

Roma – O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, disse nesta sexta-feira que acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconsidere a decisão de retirar seu país do Acordo de Paris sobre o clima, um pacto que significa “uma chance de desenvolvimento para o Planeta”.

“A Europa tem fé no Acordo de Paris. Itália, França e Alemanha disseram isso para ele de forma muito clara. Espero que os Estados Unidos reconsiderem a decisão tomada ontem”, afirmou Gentiloni aos meios de comunicação.

O premiê italiano assegurou que o acordo contra a mudança climática “deve ser respeitado” porque representa “um esforço para o futuro do Planeta e uma extraordinária chance de desenvolvimento”.

“Não compreender que as energias renováveis e o desenvolvimento sustentável hoje são uma chance de desenvolvimento para o mundo é um grave erro”, acrescentou.

Após o anúncio de Trump de quinta-feira, no qual disse que os EUA deixam o Acordo de Paris, o presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel, e Gentiloni assinaram um documento conjunto no qual afirmam o compromisso com o pacto e apontam que o que foi assinado “não pode ser renegociado”.