Irma se transforma em furacão de categoria 4 rumo ao Caribe

Miami – O furacão “Irma” subiu para a categoria 4 e mantém suas oscilações de intensidade, enquanto continua seu deslocamento sobre o Atlântico rumo ao Caribe, informou nesta segunda-feira o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

“Irma”, o quarto furacão da temporada no Atlântico, apresenta ventos máximos sustentados que aumentaram para 215 km/h e se esperam rajadas mais fortes nas próximas 48 horas, antecipou o NHC em seu último boletim.

O ciclone está se movimentando para o oeste a uma velocidade de translação de 20 km/h e sua trajetória deve dar um giro rumo ao noroeste, fazendo com que seu centro toque terra provavelmente na terça-feira à noite no norte das Ilhas de Sotavento, segundo prognósticos do NHC.

“Irma” se encontra a 790 km destas ilhas, situadas onde o nordeste do Mar o Caribe se encontra com o oceano Atlântico ocidental.

Os ventos com força de furacão se estendem até 65 km do centro, e os ventos com força de tempestade tropical estendem até 220 km, acrescenta o NHC, que indica que há uma vigilância constante para as ilhas de Antigua, Barbuda, Anguilla, Montserrat, São Cristóvão-Nevis; bem como para as ilhas de Saba, Santo Eustáquio e São Martinho.

Autoridades de Porto Rico, República Dominicana, Bahamas e da costa do sudeste dos Estados Unidos permanecem nesta segunda-feira em alerta perante a possível passagem do furacão, que pode afetar suas áreas no próximo fim de semana.

O ciclone passou na manhã da última quinta-feira diretamente de tempestade tropical a furacão de categoria 2 e rapidamente se transformou em um furacão maior, ao subir para a categoria 3 na escala de intensidade de Saffir-Simpson, que vai até 5.

A primeira tempestade tropical de 2017 foi “Arlene”, que se formou em abril no meio do Atlântico, mais de um mês antes do começo da temporada de furacões.

Depois vieram “Bret”, “Cindy”, “Don”, “Emily” e “Franklin”, que se tornou o primeiro furacão da temporada, depois “Gert”, o segundo furacão, “Harvey”, que alcançou a categoria 4, e agora “Irma”.