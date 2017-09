Irma cai para categoria 1 ao se aproximar de Tampa, na Flórida

Miami – O furacão Irma continua se aproximando da cidade de Tampa, na Flórida, no seu avanço rumo ao norte desse estado, mas perde força e caiu para a categoria 1 na escala Saffir-Simpson (de um máximo de 5), informou nesta segunda-feira o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

No seu boletim das 2h (horário local, 3h em Brasília), o NHC disse que a essa hora o Irma estava a cerca de 30 quilômetros de Lakeland e a 40 quilômetros de Tampa, a maior cidade na baía do mesmo nome, onde vivem perto de quatro milhões de pessoas, no litoral oeste da Flórida.

Também a essa hora, o ciclone gerava ventos máximos sustentados de 135 km/h, uma velocidade menor do que a registrada no boletim anterior, emitido três horas antes, que era de 155 km/h.

“Irma se move para norte-noroeste a quase 24 km/h. Espera-se um giro para noroeste a uma velocidade maior durante o próximo dia”, explicou o boletim.

O NHC reiterou sua previsão de que o ciclone vai continuar avançando pelo oeste da península da Flórida nesta segunda-feira pela manhã, e em seguida se desviará para o sudeste dos EUA no final do dia e na terça-feira.

“Prevê-se um enfraquecimento adicional e se espera que o Irma se transforme em tempestade tropical no extremo norte da Flórida ou no sul da Geórgia hoje mais tarde”, acrescentou o NHC.

O Irma tocou terra na madrugada de domingo no arquipélago de Keys, no extremo sul da Flórida, aonde chegou com força de categoria 4 e ventos máximos sustentados de 215 km/h, para depois voltar a tocar terra, mais fraco, em Marco Island, na costa oeste da península.

O Irma foi perdendo força à medida que se deslocava para o norte, descarregando seu maior poder de destruição na costa oeste da Flórida, onde causou graves inundações, e no momento é classificado como um furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson.