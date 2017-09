Irma: aeroportos da Flórida cancelam voos e alteram funcionamento

Miami – O Aeroporto Internacional de Miami (MIA) permanecerá aberto nesta sexta-feira desde que não haja “graves danos” ou preocupação com a segurança perante a chegada do furacão Irma, enquanto o terminal de Hollywood-Fort Lauderdale (FLL) será fechado às 19h45 local (20h45, em Brasília).

Voos já foram cancelados em ambos aeroportos do sul da Flórida, zona que espera neste fim de semana a chegada do furacão Irma, que passou pelo Caribe com categoria 5, a máxima da escala Saffir Simpson, e atualmente está localizado entre Cuba e Bahamas, com categoria 4.

No aeroporto de Miami foram cancelados antes das 11h local (12h, em Brasília) quase 600 voos, tanto de chegada e como de partida, o que significa a metade dos previstos para hoje, segundo informou o site do aeroporto.

Já no aeroporto de FLL, os cancelamentos chegavam a 267, segundo o site flightware.com.

A American Airlines anunciou que cancelará todos os seus voos com destino ou origem em Miami a partir das 16h local (17h, em Brasília) de hoje.

É esperado que outras companhias aéreas sigam o exemplo de American Airlines, segundo o site do MIA.

Em um comunicado, o Aeroporto Internacional de Miami indicou que “só fechará se houver danos severos ou grandes preocupações com segurança por conta de Irma”.

MIA destacou que as autoridades não declararam suas instalações como refúgio, no entanto, os estacionamentos dos dois terminais aéreos estão cheios ou quase cheios de automóveis, que foram deixados por seus donos para evitar que Irma os danifique.

As autoridades pediram às pessoas que vão viajar desde MIA que não se desloquem em seus veículos pois não encontrarão lugar para deixá-los.

Até agora Irma deixou 18 mortos em sua passagem pelo Caribe, bem como milionários danos materiais.