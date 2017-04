Iraque retoma dos extremistas dois bairros de Mosul

As forças iraquianas reconquistaram nesta quinta-feira outros dois bairros do oeste de Mossul, apertando um pouco mais o cerco em torno do grupo Estado Islâmico (EI), entrincheirado no setor antigo do último reduto extremista no Iraque.

A batalha de Mossul começou em 17 de outubro. As tropas governamentais já conseguiram reconquistar o leste e, desde fevereiro, tentam arrebatar o oeste dos combatentes jihadistas.

Nas últimas semanas, conseguiram retomar vários bairros ocidentais com a ajuda da coalizão internacional dirigida pelos Estados Unidos, mas não ganharam muito terreno na Cidade Antiga, um labirinto de ruelas muito povoadas, onde os jihadistas resistem.

“As forças completaram a libertação do bairro de Al Thawra”, declarou à AFP Sabah al Noman, porta-voz das tropas antiterroristas iraquianas (CTS), que lideram a ofensiva em Mossul.