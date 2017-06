Iraque captura passagem para a Síria usada pelo Estado Islâmico

Beirute – Forças iraquianas capturaram neste sábado (17) uma passagem de fronteira para a Síria usada pelo grupo Estado Islâmico, aumentando a pressão sobre os extremistas. Forças tribais e a polícia de fronteira, com apoio aéreo do Iraque e da coalizão liderada pelos Estados Unidos, participaram da retomada da passagem Al-Waleed, informou em comunicado o Comando de Operações Conjuntas do Iraque.

A passagem, no extremo oeste do Iraque, caiu nas mãos do Estado islâmico em 2015, dando aos militantes o controle total da fronteira entre Iraque e Síria.

Nos últimos meses, os militantes do EI vêm sofrendo pressão cada vez maior no Iraque e na Síria, onde perderam boa parte das terras que tinham declarado como um califado em junho de 2014. Fonte: Associated Press.