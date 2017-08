Iraque anuncia reconquista de um dos últimos redutos do EI

O Iraque anunciou nesta quinta-feira que suas forças retomaram do grupo Estado Islâmico (EI) a cidade de Tal Afar, um dos três últimos redutos jihadistas no país, o que conclui a reconquista da província de Nínive.

“Nossa felicidade é total, a vitória chegou e a província de Nínive já está completamente nas mãos de nossas forças”, afirmou o primeiro-ministro Haider al-Abadi em um comunicado enviado à AFP, em referência à região do norte do Iraque na qual as forças do país já haviam recuperado Mossul em julho.

Em 20 de agosto, as forças governamentais e paramilitares iraquianas lançaram um assalto contra Tal Afar, 70 km a oeste de Mossul.

O avanço foi rápido na cidade, onde viviam 200.000 pessoas antes da chegada dos jihadistas.

As forças anti-EI se viram confrontadas, no entanto, com uma forte resistência dos combatentes do EI em uma localidade mais ao norte, Al Ayadieh, na direção da Síria.

Em 2014, o EI conquistou até um terço do território iraquiano, mas foi perdendo terreno frente às múltiplas ofensivas lançadas pelas autoridades iraquianas e seus aliados, entre eles uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.

Depois da tomada de Tal Afar, duas zonas seguem em mãos dos extremistas: Hawija, 300 km ao norte de Bagdá, e três cidades na região desértica próxima à fronteira síria: Al-Qaim, Rawa e Anna.