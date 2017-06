Irã respeita seus compromissos no programa nuclear, diz AIEA

O Irã respeita seus compromissos no âmbito do acordo nuclear fechado com as grandes potências em Viena, em 2015 – revela um informe trimestral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) divulgado nesta sexta-feira (2).

A AIEA garante que Teerã não enriqueceu urânio a níveis proibidos, nem formou reservas ilegais de urânio levemente enriquecido, nem de água pesada.

Esse informe permite a continuidade do acordo firmado entre o Irã e as grandes potências em julho de 2015, no qual Teerã se comprometeu a garantir o caráter pacífico de seu programa nuclear em troca da suspensão de sanções ocidentais.

Segundo o informe da AIEA, a quantidade de urânio levemente enriquecido nas mãos do Irã continua abaixo do limite autorizado de 300 quilos.

Em novembro de 2015, Teerã havia superado as reservas de 130 toneladas de água pesada permitidas pela AIEA, mas, desde então, os iranianos foram reduzindo até as atuais 128,2 toneladas, segundo a mesma fonte.