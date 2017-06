Irã prende 41 suspeitos por ligação com ataques em Teerã

Ancara – Autoridades do Irã prenderam 41 suspeitos em conexão com os ataques que aconteceram esta semana em Teerã, afirmou o Ministério do Interior.

O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelas explosões e ataques armados ao Parlamento e ao mausoléu do fundador da República Islâmica, o aiatolá Khomeini, que deixaram 17 mortos na quarta-feira.

“Com a ajuda de forças de segurança e das famílias dos suspeitos, 41 pessoas ligadas aos ataques e ao Daesh (Estado Islâmico) foram presas em diferentes províncias”, informou o Ministério do Interior, segundo a TV estatal. “Muitos documentos e armamentos também foram apreendidos.”