Irã negará qualquer pedido dos EUA para renegociar acordo nuclear

O presidente iraniano, Hassan Rohani, descartou nesta terça-feira que seu país renegocie o acordo nuclear assinado com as grandes potências, em caso de um pedido neste sentido do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

“O acordo nuclear está fechado, foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU e se converteu em um documento internacional. É um acordo multilateral, e não tem sentido renegociá-lo”, declarou Rohani em uma coletiva de imprensa, um ano após a entrada em vigor do acordo.

Em entrevista na segunda aos jornais alemão Bild e britânico The Times, o presidente eleito dos Estados Unidos definiu este acordo como “um dos piores jamais assinados (…), um dos mais estúpidos”, apesar de se negar a dizer se vai rejeitá-lo ou não.

Rohani classificou as palavras de Trump de meros “slogans”.

“Não creio que aconteça nada quando chegar à Casa Branca”, declarou o presidente iraniano.