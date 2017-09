Irã fecha fronteiras com Curdistão iraquiano por referendo

Teerã – O Irã anunciou nesta segunda-feira o fechamento das fronteiras terrestres e aéreas com o Curdistão iraquiano, em represália pelo referendo de independência que está sendo realizado hoje na região autônoma.

A decisão foi tomada a pedido do Governo do Iraque, conforme divulgou o porta-voz do Ministério de Exteriores iraniano, Bahram Qasemi, em sua coletiva de imprensa semanal.

“Fechamos tanto as nossas fronteiras terrestres como aéreas”, detalhou o porta-voz, que chamou de “ilegal” a consulta de autodeterminação curda.

As autoridades iranianas já anunciaram ontem o fechamento do espaço aéreo com a suspensão de todos os voos com destino ou origem ao Curdistão. Mais cedo, a Turquia também já havia anunciado o fechamento das fronteiras terrestres.

“O Irã se opõe a qualquer movimento contrário à unidade nacional do Iraque”, declarou o presidente iraniano, Hasan Rohani, após ter conversar por telefone com o premier iraquiano, Haidar al Abadi, e com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ontem à noite.