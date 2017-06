Irã chama condolências de Trump sobre ataques de “repugnantes”

Ancara – O ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, rejeitou nesta quinta-feira a mensagem de pêsames do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelos ataques letais em Teerã, chamando as palavras do líder norte-americano de repugnantes.

Trump disse que está rezando pelas vítimas dos ataques de quarta-feira que foram reivindicados pelo Estado Islâmico, mas acrescentou que “Estados que patrocinam o terrorismo arriscam se tornar vítimas do mal que promovem”.

Zarif escreveu em sua conta no Twitter: “Comunicado repugnante da Casa Branca… o povo do Irã rejeita esse tipo de alegação de amizade dos Estados Unidos”.

Repugnant WH statement & Senate sanctions as Iranians counter terror backed by US clients.Iranian people reject such US claims of friendship — Javad Zarif (@JZarif) June 8, 2017

Homens-bomba e militantes armados atacaram o Parlamento do Irã e o mausoléu do aiatolá Khomeini em Teerã, na quarta-feira, deixando ao menos 13 mortos, em uma ação sem precedentes que a Guarda Revolucionária do Irã acredita ter sido causada pela rival regional Arábia Saudita.

O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade e ameaçou mais ataques contra a população de maioria xiita do Irã, que é vista pelos militantes sunitas de linha dura como hereges. A Arábia Saudita negou envolvimento.