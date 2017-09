Irã diz ter “pai de todas as bombas” e culpa EUA por EI

Teerã – O Irã possui uma bomba de dez toneladas que é considerada “o pai de todas as bombas”, segundo o comandante da divisão aeroespacial dos Guardiães da Revolução iraniana, Amir Ali Hajizadeh.

Hayizadeh, em declarações para a emissora estatal “PressTV”, que neste sábado publicou em seu site, detalhou que “a nossa indústria defensiva produziu bombas que pesam aproximadamente 10 toneladas e se lançadas de aviões Ilyushin, com uma alta capacidade destrutiva”.

Ele chamou de “pai de todas as bombas” esta bomba iraniana, comparando-a com a norte-americana GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, conhecida como “mãe de todas as bombas” que os Estados Unidos lançaram em abril deste ano sobre o Afeganistão.

Nas declarações, o alto comandante iraniano disse, sem fornecer nenhum detalhe que demonstrasse isso, que o Corpo dos Guardiães da Revolução havia se infiltrado nos centros de Controle de Comando dos EUA.

Amir Ali Hajizadeh acrescentou que os Guardiães da Revolução da República Islâmica tem “todos os documentos” dos movimentos dos americanos nos últimos anos e de tudo que fizeram no Iraque e Síria.

“Nós, nestes anos, penetramos e estivemos presentes nos centros de Controle de Comando dos americanos e vimos tudo que fizeram, vimos o que eles veem, onde atacam, ao lado do que acontece e como eles sustentam o Estado Islâmico (EI)”, disse o comandante.

“Os americanos criaram o EI e os dirigiram durante estes anos”, afirmou Hajizadeh, dizendo em seguida que no futuro poderiam publicar documentos que comprovassem tudo.