Investigada, ministra da Defesa da França pede demissão

Paris – A ministra da Defesa da França, Sylvie Goulard, pediu nesta terça-feira ao presidente do país, Emmanuel Macron, para não permanecer no governo após a sua remodelação, por estar sendo investigada em um caso aberto contra seu partido Movimento Democrático, acusada de empregar seus assistentes como eurodeputada para missões internas.

O novo governo do primeiro-ministro Edouard Philippe deverá ser anunciado antes de quarta-feira, depois de renunciar formalmente ontem, após as eleições legislativas.

Com o anúncio de Sylvie Goulard, já são pelo menos dois os ministros que não continuarão no gabinete, depois do anúncio de que o ministro da Coesão Territorial, Richard Ferrand, investigado por um caso de suposto nepotismo, também deixará o governo.