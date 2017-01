Inundado, sul da Tailândia está inacessível por terra

O sul da Tailândia se encontra inacessível por terra depois do desabamento de duas pontes e a interrupção do tráfego ferroviário devido às fortes chuvas que deixaram 25 mortos em oito dias.

Estas chuvas, as mais importantes em 30 anos, afetam regiões muito visitadas pelos estrangeiros em plena temporada turística.

Além disso, são pouco comuns nesta época do ano, que geralmente se caracteriza por um tempo seco e quente.

Segundo um novo balanço, mais de uma semana de chuvas torrenciais deixaram 25 mortos e duas pessoas se encontram desaparecidas.

No total, 11 províncias do sul da Tailândia estão afetadas, com mais de um milhão de flagelados e 360.000 casas inundadas.

O governo mobilizou soldados para distribuir comida e evacuar algumas zonas. Os serviços meteorológicos previam novas chuvas para esta terça antes de uma melhoria na quarta.