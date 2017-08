Índia vai retirar tropas em área de fronteira disputada com China

Nova Délhi – O Governo da Índia anunciou nesta segunda-feira a retirada de suas tropas posicionadas há pouco mais de dois meses em Doklam, na tripla fronteira entre Butão, China e Índia, que desencadeou uma crise diplomática entre os dois gigantes asiáticos.

“Lembrando a ágil retirada do pessoal fronteiriço no local de confrontos em Doklam, (uma operação) que já está acontecendo”, informou o Ministério de Assuntos Exteriores índio em um comunicado.

Segundo a breve nota, durante “as últimas semanas” Índia e China conversaram através de canais “diplomáticos em relação ao incidente de Doklam”, o que lhes permitiu mostrar os seus “pontos de vista” e expressar seus “interesses e preocupações”.

A China acusa a Índia da entrada ilegal no seu território de 270 soldados armados e duas escavadeiras com o fim de paralisar as obras de uma estrada em Doklam, pequeno território controlado por Pequim mas reclamado pelo Butão, país que tem na Índia seu principal aliado.