Índia construirá seus próprios reatores nucleares

A Índia anunciou nesta quarta-feira (17) que construirá dez reatores nucleares de água pesada para melhorar a capacidade nuclear do país, que ao mesmo tempo pretende aumentar sua produção de energia sobre base renovável.

O governo do primeiro ministro Narendra Modi aprovou o plano de construção de reatores de água pesada pressurizada, com capacidade total de 7.000 megawatts. A produção nuclear atual do país é de 6.780 mw.

“Se vai gerar um total de 7.000 mw adicionais, isso contribuirá para a produção de energias renováveis”, declarou o ministro de Energia, Piyush Goyallors, em coletiva de imprensa.

Esse plano deve criar mais de 33.000 vagas de emprego, acrescentou o governo indiano, que ainda não sabe a localidade em que construirá as unidades, nem em quanto tempo começarão a funcionar.

Esses reatores construídos localmente fazem parte do ambicioso plano de “Produzir na índia”.

A Índia opera sete reatores nucleares, em sua maioria de origem russa ou americana.

O país representa a terceira maior produção de energia elétrica do mundo, além de ser o quarto consumidor. Atualmente, tem uma capacidade de 329 gigawatts, dos quais 67% são produzidos por meio de energias renováveis, como o carbono.

A Índia formulou uma série de metas para aumentar as energias renováveis em sua matriz energética. Dentre elas, destaca-se a produção de 100.000 mw em energia solar para 2022.