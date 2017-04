Dois adultos morrem por tiros em escola na Califórnia

Los Angeles – Dois adultos morreram por disparos de arma de fogo dentro de uma sala de aula de uma escola de ensino fundamental do sul da Califórnia nesta segunda-feira, disseram a polícia e os bombeiros.

O chefe de polícia de San Bernardino, Jarrod Burguan, disse que o incidente dentro da escola fundamental Northpark, em San Bernardino, a leste de Los Angeles, era considerado inicialmente como um “homicídio-suicídio”.

Ele acrescentou que as informações preliminares eram de quatro pessoas atingidas, e que o suspeito possivelmente estava entre eles.

O Departamento de Bombeiros do Condado de São Bernardino disse em uma publicação no Twitter que havia “vítimas de bala de fogo” em decorrência do incidente.

Mais informações em instantes