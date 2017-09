Incêndios são relatados na Cidade do México após terremoto

Cidade do México – Pessoas ficaram presas dentro de várias construções que se incendiaram na Cidade do México depois que um poderoso terremoto atingiu violentamente a capital mexicana nesta terça-feira, disse uma autoridade de proteção civil à TV local.

A televisão mexicana e as mídias sociais mostraram que alguns edifícios desabaram e carros ficaram esmagados por escombros.

O terremoto de magnitude 7,1 ocorreu perto da cidade de Atencingo, no Estado central de Puebla, 123 km a sudeste da Cidade do México, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.