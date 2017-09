Incêndio que matou 80 pessoas em Londres tem primeira audiência

A investigação pública sobre as negligências que contribuíram para a morte de 80 pessoas no incêndio de um prédio de um conjunto habitacional de Londres em junho foi aberta nesta quinta-feira, com um minuto de silêncio pelas vítimas.

O juiz aposentado Martin Moore-Bick, que preside a comissão de investigação, declarou que pretende dar uma resposta a “como foi possível ocorrer um desastre semelhante em Londres em pleno século XXI”.

A tragédia causou revolta no país, principalmente pelas más condições de manutenção da Torre Grenfell, de 24 andares, como a ausência de extintores, a existência de apenas uma escada no prédio e principalmente o revestimento externo, que era altamente inflamável por ser mais barato.

A polêmica se estendeu a outros prédios de moradias sociais, destinado para pessoas carentes e imigrantes, mas a investigação em curso se concentrará apenas no incêndio de Grenfell.