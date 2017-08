Incêndio na Rússia destrói 25 casas e deixa ao menos 20 feridos

Moscou – Um incêndio que já se estendeu por uma área de 10 mil metros quadrados e segue ativo em pleno centro da cidade de Rostov do Don, no sul da Rússia, destruiu 25 casas e deixou pelo menos 20 feridos, informou nesta segunda-feira o Ministério de Emergências do país.

“Vinte pessoas precisarão de assistência médica e três delas foram hospitalizadas”, disse à imprensa local uma fonte do serviço de emergência.

Além das propriedades afetadas, o fornecimento de gás e eletricidade foi cortado também nos bairros adjacentes, acrescentou a fonte.

Mais de 400 homens do Corpo de Bombeiros, 200 veículos e seis helicópteros trabalham para conter o fogo, que no entanto continua se espalhando por novas áreas da cidade, o que obrigou a evacuação de 560 moradores da região.

As autoridades decretaram estado de emergência na cidade, uma das mais importantes no sul da Rússia.