Incêndio em navio deixa 23 mortos e 17 desaparecidos na Indonésia

Bangcoc – Pelo menos 23 pessoas morreram e outras 17 estão desaparecidas após o incêndio ocorrido neste domingo em um navio de passageiros que transportava mais de 200 pessoas de Jacarta, a capital da Indonésia, ao arquipélago das Mil Ilhas.

As equipes de resgate conseguiram salvar 194 pessoas, algumas delas com queimaduras graves, segundo dados do BNPB, o órgão nacional de gestão de desastres, citados pelo meio de comunicação local “Detik”

O chefe de Informação do BNPB, Sutopo Purwo Negroho, detalhou que três corpos estão no Hospital Atma Jaya e que o restante está sendo levado ao instituto médico legal.

O número de mortos subiu consideravelmente depois que foi possível fazer uma busca mais exaustiva no navio, que foi rebocado ao porto Muara Angke, em Jacarta, depois que o fogo foi apagado.

A embarcação, identificada como Zahro Express, levava mais de 200 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação, quando pegou fogo minutos antes das 9h locais (0h de Brasília) no caminho para a ilha de Tidung.

As investigações preliminares indicam que o fogo pode ter começado depois que faíscas produzidas pela maquinaria da embarcação entraram em contato com combustível.

Este arquipélago que os indonésios chamam de Pulau Siribu é formado por 105 ilhas que ocupam uma área de 8,7 quilômetros quadrados, em frente ao litoral da capital.

As Mil Ilhas são, como parque marítimo e lugar de recreação, uma das atrações para o turista que visita Jacarta.

Dezenas de pessoas morrem todos os anos na Indonésia em naufrágios causados pelo mau tempo, infraestruturas precárias e o descumprimento da legislação de segurança, como a sobrecarga de passageiros e mercadorias.

O navio é o principal meio de transporte na Indonésia, um país formado por mais de 17 mil ilhas e com uma população de aproximadamente 260 milhões de habitantes.