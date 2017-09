Incêndio em escola religiosa mata 25 pessoas na Malásia

Bangcoc – As autoridades da Malásia informaram que 25 pessoas, entre elas estudantes, morreram na madrugada desta quinta-feira em Kuala Lumpur em um incêndio que arrasou uma escola religiosa, segundo meios de comunicação locais.

“De acordo com a informação que temos, 25 estudantes e professores morreram no incêndio”, declarou um oficial do departamento de bombeiros ao jornal “The Star”.

O incêndio começou pouco antes do amanhecer em um colégio no nordeste da capital malaia e se propagou por todo o recinto, segundo mostra o jornal com fotos.

Segundo relato do jornal malaio, os bombeiros haviam alertado em agosto para as escassas medidas de segurança contra incêndios em centros religiosos privados.

As autoridades destacaram então que desde 2015 ocorreram 211 incêndios nestes recintos.