Incêndio em escola deixa 7 crianças mortas e 10 feridas no Quênia

Nairóbi – Pelo menos sete crianças morreram e outras dez ficaram feridas por conta de um incêndio de uma residência estudantil de estudantes femininas do Moi College, em Nairóbi, capital do Quênia, de acordo com informações da imprensa local.

O balanço oficial foi fornecido pelo ministro do Interior em exercício, Fred Matiang’i, que foi para o local da tragédia e confirmou que dois das dez feridas – que foram hospitalizadas – estão em estado crítico e as outras oito estão fora de perigo.

No entanto, o número de feridos pode ser contado por dezenas, segundo o jornal “Daily Nation”, explicando que a maioria dos mortos e feridos não aconteceram por causa do fogo ou fumaça, mas sim no momento em que tentavam deixar o local do incêndio.

O fogo começou às 1h30 (hora local), e as equipes de emergência demoraram pelo menos duas horas em chegar, segundo testemunhas ouvidas pelo jornal “The Standard”.

Matiang’i anunciou que o colégio, localizado nos arredores do bairro de Kibera, permanecerá fechado durante duas semanas enquanto as autoridades esclarecem a origem do incêndio.