Imprensa americana é “oposição” e deve “calar a boca”, diz Bannon

A imprensa americana é “de oposição” e “deve calar a boca”, disse Steve Bannon, assessor de estratégia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump – em entrevista publicada no jornal The New York Times nesta quinta-feira (26).

“A imprensa aqui é o partido da oposição. Eles não entendem esse país. Ainda não entendem porque Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos”, atacou Bannon, ex-diretor-geral da campanha do republicano, em entrevista por telefone.

“A imprensa deveria se sentir constrangida e humilhada, manter sua boca fechada e apenas ouvir por um tempo”, acrescentou Bannon, que dirigia o portal on-line de extrema direita Breitbart News.

“A elite da imprensa esteve redondamente enganada, 100% redondamente enganada”, insistiu Bannon, referindo-se ao resultado da eleição.

Segundo ele, foi “uma derrota humilhante que eles nunca vão superar”.

“A imprensa tem zero integridade, zero inteligência e nenhum trabalho duro”, afirmou.

“Vocês são o partido de oposição” – afirmou, dirigindo-se à imprensa – “não o Partido Democrata”.

As declarações de Bannon, que raramente dá entrevistas, são divulgadas em um momento de grande tensão entre os jornais e o novo presidente desde sua chegada à Casa Branca, há menos de uma semana.

No último sábado (21), em visita à sede da CIA, o 45° presidente dos Estados Unidos declarou estar em “guerra” contra a mídia e disse que os jornalistas fazem parte “dos seres humanos mais desonestos da Terra”.