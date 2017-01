Imperador do Japão pede paz em tradicional saudação de Ano Novo

Tóquio – O imperador Akihito do Japão pediu nesta segunda-feira pela paz mundial durante a sua tradicional saudação de Ano Novo e expressou seu desejo que as pessoas possam ter em 2017 uma vida “tranquila e rica espiritualmente”.

“Eu rogo pela paz e felicidade para o povo do Japão e as pessoas do mundo”, disse imperador de 83 anos, em sua tradicional saudação realizada na varanda do Palácio Imperial de Tóquio, onde estavam outros membros da família imperial, segundo informações divulgadas pela agência japonesa “Kyodo”.

“A minha esperança é que as pessoas podem levar uma vida tranquila e rica espiritualmente este ano”, disse o imperador.

O que não aconteceu neste ano foi a publicação da tradicional mensagem por escrito de Ano Novo do imperador, que aceitou deixar de emitir esta reflexão – divulgada cada a 1º de janeiro desde que subiu ao trono em 1989 – para aliviar sua agenda.

Esta decisão visa diminuir a carga de trabalho do imperador, após o anúncio de Akihito, no ano passado, do seu desejo de abdicar em favor de seu filho Naruhito, de 56 anos, devido a sua idade avançada e seu estado de saúde.