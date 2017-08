Houston fecha 2 aeroportos e mais de 100 voos são cancelados

Rockport – A tempestade tropical Harvey provocou neste domingo o fechamento dos dois importantes aeroportos de Houston (Texas) e o cancelamento de cerca de cem voos, informaram as autoridades aeroportuárias em suas páginas na internet.

Os aeroportos que tiveram que fechar são o William P. Hobby e o aeroporto Intercontinental George Bush, o maior de Houston e de onde partem voos para vários países da Europa, África, Oriente Médio e América do Sul.

No total, mais de 3 mil voos foram cancelados durante o fim de semana devido às “catastróficas” inundações no sudeste do Texas e que hoje castigam com mais força a cidade de Houston, a quarta maior dos Estados Unidos, com dois milhões de habitantes, e onde a água pode alcançar um metro de altura.

Harvey tocou a terra na pequena cidade de Rockport como furacão na sexta-feira, com uns ventos de até 215 km/h e com uma potência de categoria 4 na escala de intensidade de Saffir-Simpson, que vai até 5.

Agora transformado em tempestade tropical, Harvey é o furacão mais forte a chegar aos EUA desde 2005 e ao Texas desde 1961. EFE