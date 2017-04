Homem fica ferido após explosão de objeto perto de colégio russo

Moscou – Um gari ficou ferido nesta quinta-feira no abdômen e perdeu os dedos de uma mão ao explodir “um objeto suspeito” que tinha recolhido perto de um colégio na cidade de Rostov do Don, na Rússia, segundo informações divulgadas pelas forças de segurança do país.

“O homem recolheu da calçada um objeto suspeito que explodiu em suas mãos. Ele ficou sem dedos e, além disso, ficou ferido no abdômen”, afirmou um policial à agência “RIA Novosti”.

Um porta-voz das forças de segurança disse o ferido é um gari que limpava próximo ao colégio.

As aulas no local foram suspensas, enquanto os investigadores trabalham para esclarecer as circunstâncias da explosão.

O fato aconteceu apenas quatro dias depois do atentado terrorista no metrô de São Petersburgo, onde morreram 14 pessoas.