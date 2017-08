Homem fere 3 pessoas com faca na cidade francesa de Marselha

Um homem de 35 anos, supostamente portador de problemas mentais, feriu com uma faca três homens com quem cruzou na rua neste sábado, no centro de Marselha, sudeste da França.

“O homem, em um estado de excitação importante, não proferiu nenhum comentário de caráter islamita e foi hospitalizado”, informou a polícia, confirmando uma informação do site da revista Le Point.

Na segunda-feira passada, um homem com problemas psiquiátricos matou uma mulher e feriu gravemente outra ao jogar sua van contra duas paradas de ônibus na mesma cidade, parecendo imitar o modus operandi dos ataques jihadistas que deixaram 15 mortos em meados de agosto na Catalunha, nordeste da Espanha.

Na sexta, ocorreram dois ataques com faca na Bélgica e Reino Unido: em Bruxelas, um homem agrediu soldados e foi abatido, em um ato terrorista segundo a procuradoria; e em Londres, um homem armado com espada foi detido depois de ferir policiais e gritar “Alá é grande” diante do Palácio de Buckingham.