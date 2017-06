Homem esfaqueia policial em aeroporto nos EUA

Washington – O ataque contra um policial, que foi esfaqueado, fez com que o aeroporto Bishop International de Flint (Michigan), nos Estados Unidos, tivesse que ser fechado e esvaziado nesta quarta-feira, informaram as autoridades, que acrescentaram que nenhum passageiro ficou ferido no incidente.

O agente foi levado para um hospital e seu estado é considerado grave, indicou a polícia de Michigan. Além disso, a corporação relatou que um suspeito foi preso, mas não soube precisar o motivo da agressão, nem ofereceu detalhes sobre o detido.

“O agente está em estado grave. Por favor, tenham o agente em suas orações. O aeroporto está fechado” como medida de precaução, afirmou a polícia estadual na seu perfil oficial no Twitter, ao detalhar que o FBI, a polícia federal investigativa dos EUA, ficará responsável o caso.

O ataque contra o policial ocorreu por volta das 9h45 locais (10h45 de Brasília) no segundo pavimento do terminal principal do aeroporto, o terceiro maior do estado de Michigan, com trânsito anual de aproximadamente 800 mil passageiros.

Uma testemunha contou à emissora de televisão local “MLive” que viu um homem detido perto de uma faca e um policial de joelhos “com sangramento no pescoço”.

A polícia aconselhou os passageiros que utilizam o aeroporto de Bishop International a entrarem em contato com suas companhias aéreas pois o terminal “ficará fechado até segundo aviso”. EFE