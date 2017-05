Homem é preso na China por revelar fórmula de molho a concorrente

Pequim – Um homem que trabalhava em uma famosa empresa chinesa de molhos e condimentos foi preso, suspeito de revelar fórmulas secretas desses produtos para uma companhia rival, o que lhe pode custar entre três e sete anos de prisão, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira pelo jornal oficial “China Daily”.

Conhecido apenas como Jin, o homem foi detido pela polícia na cidade de Guiyang, por conta de uma investigação iniciada há três meses, após a empresa Lao Gan Ma, a primeira onde trabalhou, fez a denúncia de um possível roubo de suas fórmulas secretas.

Entre os anos de 2003 e 2015, Jin trabalhou como engenheiro e técnico de controle de qualidade na Lao Gan Ma, conhecida na China por seus populares molhos picantes, de soja e de carne.

Em maio do ano passado, a Lao Gan Ma começou a suspeitar que uma empresa rival – cujo nome não foi revelado – estava comercializando molhos com sabor muito parecido com os seus. Por isso teve início uma investigação onde descobriu que Jin estava trabalhando no local, mas com um nome diferente.

As investigações apontaram também que os molhos da segunda empresa continham ingredientes secretos da Lao Gan Ma, com todas as suspeitas recaindo sobre Jin, que tinha se comprometido em contrato a não revelar as fórmulas e nem trabalhar em companhias rivais do setor.

A Lao Gan Ma afirma que o caso de “espionagem” causou perdas milionárias, por isso Jin pode não apenas ser condenado à prisão, mas como também pagar uma considerável multa.