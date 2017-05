Homem é preso após entrar em hotel de Trump com armas no carro

Washington – Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira em um hotel do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no centro de Washington, com um fuzil de assalto AR-15, uma pistola e munição dentro de seu carro.

“Estava muito preocupado com essa situação. E acredito que os agentes e nossos parceiros federais, especialmente quem nos deu o aviso, evitaram um desastre potencial aqui na capital do país”, disse em uma entrevista coletiva o chefe da polícia do Distrito de Columbia, Peter Newsham, responsável pela região de Washington.

Os agentes observaram que o fuzil estava visível dentro do veículo, que tinha sido entregue a um funcionário do Trump International Hotel para ser estacionado. Posteriormente, acabaram descobrindo uma pistola Glock no porta-luvas e muita munição.

Segundo as autoridades, o preso é Bryan Moles, de 43 anos, e morador de Edinboro, na Pensilvânia. Moles será acusado de possuir armas sem licença e porte ilegal de munição.

Newsham confirmou que o alerta foi dado por uma agência de segurança da Pensilvânia. Segundo as informações, Moles tinha realizado declarações ameaçadoras.

O Trump International Hotel está na Avenida Pensilvânia, a apenas cinco quadras da Casa Branca. O presidente inaugurou o hotel quando ainda era candidato, poucos dias antes das eleições.