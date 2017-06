Homem é detido na Irlanda por relação com atentados em Londres

Dublin – A polícia da Irlanda (Garda) prendeu na localidade de Limerick, no oeste do país, um homem que supostamente teria relação com um dos autores do atentado cometido no sábado em Londres, no qual morreram sete pessoas.

Segundo informou nesta terça-feira o jornal “Limerick Leader”, as forças da ordem estão interrogando desde ontem à noite um indivíduo em cuja residência foram encontrados documentos de identidade expedidos em Dublin para Rachid Redouane, de 30 anos e autor do último ataque terrorista na capital britânica, junto com outros dois indivíduos.

A Garda prendeu o suspeito na noite de ontem em Limerick, após receber informação da polícia do Reino Unido sobre o atentado no qual os três terroristas atropelaram pedestres na Ponte de Londres (London Bridge) e depois esfaquearam várias pessoas no mercado de Borough, antes de serem abatidos por agentes armados, de acordo coma publicação irlandesa.

O homem está detido em uma delegacia de Limerick por sua suposta relação com Redouane e pela suspeita de utilização de documentos falsos, segundo o “Limerick Leader”.

A emissora pública irlandesa “RTE” informou hoje que a polícia britânica comunicou a seus colegas irlandeses que Redouane, de origem líbia e marroquina, se casou com uma cidadã britânica na Irlanda em 2012, antes de ambos retornarem ao Reino Unido.

O casal, de acordo com esta versão, voltou a Dublin em 2016 e residiu brevemente em um bairro do sul da capital irlandesa, até que os dois se separaram.

A polícia britânica encontrou um documento de identidade expedido para Redouane em Dublin pouco depois do ataque de sábado.

Fontes do Executivo irlandês indicaram hoje que trabalham para determinar se o documento em questão se trata de um cartão de identificação válido expedido pelo Escritório Nacional de Imigração da Garda.

Este documento é entregue a cidadãos não comunitários para constatar que eles têm permissão para residir na República da Irlanda e o titular deve portá-lo sempre.

Aparentemente, Redouane viveu em Dublin durante um tempo, mas as forças de segurança irlandesas indicaram que ele não tinha antecedentes criminais e que tampouco havia sido investigado por atividades relacionadas com o islamismo radical.