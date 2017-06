Homem é detido acusado de ligação com atentado em Londres

Londres – Um homem de 30 anos foi detido no leste de Londres, acusado de ligação com o ataque do último sábado na ponte londrina e perto do mercado de Borough, onde sete pessoas morreram, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira pela polícia.

O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi detido no bairro de Ilford, suspeito de preparação e instigação de atos terroristas.

A polícia prendeu o suspeito após realizar uma operação, na madrugada (hora local) em uma residência de Ilford.

“Os detetives que investigam o ataque da Ponte de Londres realizaram uma operação em uma casa no leste de Londres, no início desta quarta-feira, dia 7 de junho”, afirmou um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres (Met).

Na operação, realizada por volta das 1h30 (hora local) por agentes da unidade antiterrorista da Met, o homem foi detido e levado para uma delegacia onde será interrogado, sob a Lei Antiterrorista do ano 2000.

Ontem, a polícia prendeu um homem de 27 anos, no bairro de Barking, ao leste de Londres, também suspeito de ligação com o ataque.