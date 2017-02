Paris – Um soldado atirou e deixou gravemente ferido nesta sexta-feira um homem que tentou atacá-lo com uma faca na entrada do Museu do Louvre, em Paris, informaram fontes policiais, que não detalharam o caso configura um ataque terrorista.

Logo em seguida, os museus do Louvre e de Orsay foram evacuados e a circulação do metrô foi reduzida.