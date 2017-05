Homem com faca é detido perto do Palácio de Buckingham em Londres

Londres – Um homem com uma faca foi detido nesta quarta-feira nas imediações do Palácio de Buckingham em Londres, no Reino Unido, informou a Polícia Metropolitana da cidade (Met), que, por sua vez, descartou que o incidente estivesse relacionado com terrorismo.

Um porta-voz da Scotland Yard revelou que o homem, que já foi levado para as dependências policiais, foi algemado e detido às 10h40 locais (6h40 de Brasília) após ser visto portando uma arma branca ao lado do muro de segurança que cerca o palácio, residência oficial da rainha Elizabeth II.

Hoje, a tradicional cerimônia de troca da guarda no palácio de Buckingham foi cancelada, e o Parlamento de Westminster foi fechado ao público após o atentado de segunda-feira em Manchester, no qual morreram 22 pessoas e 64 ficaram feridas.

“As forças da ordem detiveram hoje um homem no The Mall portando uma faca”, afirmou um porta-voz da polícia.

“Não há nenhum ferido e a faca foi recuperada. O homem foi levado para uma delegacia no centro de Londres. Acreditamos que o incidente não está relacionado com terrorismo”, acrescentou a fonte.

A troca da guarda no palácio atrai centenas de turistas e curiosos todos os dias, mas requer a atenção de agentes policiais e dos responsáveis por interditar as ruas para que a guarda real possa desfilar pelo lugar, até chegar à residência da família real britânica.

A Scotland Yard informou hoje que a segurança do palácio ficará a cargo do exército como medida de segurança, depois que o nível de ameaça terrorista contra o Reino Unido foi elevado para o mais alto.