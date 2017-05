Homem assalta banco na Áustria e faz uma pessoa como refém

Viena – Um homem assaltou nesta sexta-feira um banco em Erpfendorf, oeste da Áustria, e tomou um pessoa como refém, informa a agência de notícias austríaca “APA”.

Às 12h20 local (8h20, em Brasília), o assaltante ainda estava no edifício do banco e fazia em contato com a polícia, confirmou uma porta-voz policial.

Segundo a televisão pública austríaca “ORF”, o assalto começou pouco depois das 11h local (7h, em Brasília) e por enquanto não está claro se o assaltante está armado e quais são suas exigências.

Após evacuar o edifício, os entornos da agência bancária da cidade, de cerca de 4 mil habitantes e situada no estado federado de Tirol, foram cercados por unidades especiais da polícia austríaca.