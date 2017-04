Hollande liga para parabenizar Macron por eleição na França

Paris – O presidente da França, François Hollande, telefonou para o candidato social liberal à presidência, Emmanuel Macron, logo depois de conhecer as estimativas que o situavam no segundo turno com a candidata da extrema direita Marine Le Pen.

Uma porta-voz da presidência francesa informou à Agência Efe que Hollande parabenizou aquele que foi seu ministro da Economia entre os anos de 2014 e 2016 por ter superado o primeiro turno.

Ela acrescentou que o presidente “fará uma declaração amanhã ou terça-feira sobre para quem pedirá votos para o segundo turno”, que acontecerá em 7 de maio.

É quase certo que Hollande peça apoio a Macron, já que sempre combateu com firmeza a extrema direita.