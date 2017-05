Hollande e Merkel se reunirão em Berlim na segunda-feira

Paris – O presidente da França, François Hollande, viajará a Berlim na próxima segunda-feira, horas depois de ser divulgado o nome do vencedor do segundo turno das eleições presidenciais, para se reunir com a chanceler alemã, Angela Merkel.

Em comunicado, a presidência francesa informou que a viagem acontece “a convite de Merkel”. Às 19h, eles devem ter uma reunião bilateral, de 30 minutos. Depois disso, irão a um “jantar privado”.

Ainda não foi divulgado oficialmente quando acontecerá a transferência de poder entre Hollande e seu sucessor, que sairá da eleição entre o social liberal e ex-ministro da Economia Emmanuel Macron e a candidata da extrema direita Marine Le Pen.

A viagem foi recebida com certa surpresa, porque os meios de comunicação franceses acreditavam que a agenda internacional de Hollande tinha sido encerrada quando ele recebeu o rei do Marrocos, Mohammed VI, esta semana no Palácio do Eliseu.