Hollande diz ser necessário conversar com Trump sobre terrorismo

Paris – O presidente da França, François Hollande, disse nesta quarta-feira ser “necessário” realizar rapidamente um diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para dar sequência à luta contra os grupos terroristas em várias regiões.

Ao término de uma reunião com representantes do Conselho de Defesa Nacional para avaliar as ameaças no mundo, Hollande disse que a cooperação com a Casa Branca é necessária para manter as ações empreendidas contra terroristas no Iraque, na Síria e em regiões como o Sahel, indicou o Palácio do Eliseu em comunicado.

A reunião do Conselho de Defesa Nacional ressaltou também a importância de manter os esforços com o governo do Mali, com organizações internacionais e com a ONU para apoiar a aplicação do acordo de paz e da reconciliação no país, algo que grupos terroristas querem evitar a qualquer custo.

Além disso, os ministros e o presidente avaliariam as medidas de vigilância e proteção dentro da França contra ameaças terroristas. Eles também analisaram respostas a serem adotadas pelo país em crises internacionais.