Hollande diz que França está melhor do que quando assumiu

Paris — O ex-presidente da França, François Hollande, que neste domingo transferiu o poder ao novo governante, Emmanuel Macron, assegurou que está deixando o país “em melhor estado” do que o encontrou há cinco anos.

“Deixo o país em melhor estado do que encontrei”, afirmou Hollande na sede do Partido Socialista francês em Paris, poucos minutos depois de ter deixado o Palácio do Eliseu.

Diante de seus correligionários, Hollande disse que levaria “cinco anos” para repassar todas as conquistas de seu governo, mas destacou que “a história lembrará” que durante seu mandato “foi aprovado o casamento homossexual”.

O ex-presidente também destacou o acordo sobre o clima adotado em Paris durante a COP21 e o trabalho de seu governo para impedir que a Grécia abandonasse a zona do euro durante os anos mais duros da crise econômica nesse país.

Hollande afirmou que se sente “orgulhoso” de seu combate contra o terrorismo, que causou “terríveis danos” ao país e que, “diante das metástases” deste “câncer”, a “França tem se mantido fiel a si mesma”.

Para o futuro, o agora ex-presidente pediu aos socialistas que mantenham “o combate” porque “foi sempre a esquerda quem fez avançar o progresso social e permitiu a recuperação econômica”.

“Os socialistas são os que sempre devolveram ao país a esperança quando a dúvida se instalava”, acrescentou Hollande.

Em tempos de conflito no seio de seu partido, dividido entre um setor mais liberal e outro mais esquerdista, Hollande se mostrou convencido de que “o nome do socialismo perdurará”.

“A política deve ser útil àqueles que atravessam dificuldades (…). A pior ameaça que nosso país pode sofrer é o questionamento da democracia. Quando nossos compatriotas duvidam, temos que ir a seu encontro, convencê-los”, opinou Hollande.

O ex-presidente se mostrou crítico com aqueles que “se limitam a contemplar, criticar e lamentar sem se ocuparem de impulsionar a máquina que faz o país avançar”.

“Os desafio a inventar o futuro que querem apresentar para o povo. O país necessita de vocês e sempre necessitará”, acrescentou o ex-presidente, que pediu a seus correligionários que “olhem para a juventude”.

“Uma nova página se abre com um novo presidente e vocês devem ter o espírito de tornar o país melhor”, concluiu o agora ex-presidente.