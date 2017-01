Helicóptero com socorristas cai no centro da Itália

Roma – Um helicóptero de ajuda de emergência que se acredita estar transportando seis pessoas caiu em uma área montanhosa no centro da Itália nesta terça-feira, mas não havia informações de imediato sobre possíveis mortes, disseram autoridades.

Um porta-voz do departamento de proteção civil disse que, de acordo com relatos iniciais, o serviço havia atendido uma pessoa ferida em um acidente de esqui.

O acidente ocorreu do outro lado da cadeia de montanhas de Gran Sasso e a cerca de 100 quilômetros do local de uma grande operação de resgate realizada devido a uma avalanche que soterrou um hotel na mesma região do país na semana passada.

A mídia italiana noticiou que o helicóptero voltava a um hospital da capital provincial de L’Aquila depois de resgatar o esquiador ferido.