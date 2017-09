Helicóptero com ajuda para vítimas de terremoto cai no México

Cidade do México – Um helicóptero da Procuradoria Geral da República do México que levava ajuda para os afetados do terremoto do último dia 7 de setembro caiu nesta sexta-feira no estado de Oaxaca, informaram fontes da instituição.

O acidente aconteceu no município serrano de San Carlos Yautepec, segundo disseram à Agência Efe as fontes, que acrescentaram que ainda se está tentando verificar o estado dos membros da tripulação.

No último dia 12 de setembro, um helicóptero da força aérea que viajava para o estado de Chiapas com ajuda para os afetados pelo mesmo terremoto também caiu, por causas até agora desconhecidas.

O coordenador nacional de Defesa Civil, Luis Felipe Puente, afirmou então que dos sete tripulantes, três tinham fraturas que não comprometiam sua vida e os quatro restantes estavam “em perfeito estado de saúde”, ainda que com alguns ferimentos leves.

O sismo de magnitude 8,2 do dia 7 de setembro deixou 98 mortos nos estados de Oaxaca, Chiapas e Tabasco.

A esse terremoto se seguiu o registrado em 19 de setembro, que deixou até agora 154 vítimas fatais na Cidade do México, 73 em Morelos, 45 em Puebla, 13 no Estado do México, seis em Guerrero e uma em Oaxaca, um total de 292 mortos.