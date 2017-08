Harvey deve causar mais dois dias de chuvas devastadoras

Dois dias a mais de chuvas devastadoras são esperados nos estados do Texas e Louisiana, enquanto que a poderosa tempestade Harvey ganha força no Golfo do México e se prepara para tocar em terra novamente.

“A única ameaça maior continua sendo a chuva”, declarou à AFP Dennis Feltgen, porta-voz do Centro Nacional de Furacões, com sede em Miami.

“Isso ainda não acabou”, alertou, classificando a situaçãoi de “catastrófica”.

Em Houton, 1.270 mm de chuva caíram desde que Harvey chegou na sexta ao litoral texano como furacão categoria quatro.

Na vizinha Louisiana, agora também em seu caminho, Harvey, caiu para tempestade tropical e se desloca para o leste onde tocará em terra novamente na noite desta terça ou madrugada de quarta.

Os habitantes de Nova Orleans foram alertados para fortes chuvas e inundações nos próximos dias.

“Há previsões de até 250 mm de chuva nas próximas 36 horas em Nova Orleans”, afirmou o meteorologista Eric Holthaus sobre a situação nesta cidade devastada em 2005 pelo furacão Katrina.