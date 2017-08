Harvey deixa quase 300 mil pessoas sem eletricidade no Texas

Austin (EUA) – Cerca de 300 mil pessoas no Texas ficaram sem eletricidade na noite de sexta-feira por causa da passagem do furacão Harley pelos Estados Unidos, anunciou neste sábado o Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas (Ercot).

“O número de interrupções na região chegou a mais de 293 mil clientes. Aproximadamente 157 circuitos estão fora de serviço”, indicou a companhia em um comunicado divulgado na manhã de hoje.

O furacão Harvey se enfraqueceu para a categoria 1, de uma escala que vai até 5, na passagem sobre o Texas. No entanto, as autoridades alertam que ainda há o risco de “inundações catastróficas”.

Segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC), divulgado às 5h locais (6h em Brasília), o furacão segue com seu esperado enfraquecimento após tocar a terra e reduziu sua velocidade de movimentação para 9 km/h, o que, explicam os especialistas, aumenta sua capacidade de destruir as regiões por onde passa.

A região de responsabilidade do Ercot inclui a cidade de Corpus Christi, que fica cerca de 100 quilômetros do ponto onde o furacão Harvey atingiu a terra ontem, além de Houston e San Antonio, onde as autoridades esperam “inundações históricas”.

O mapa de Energia Elétrica Americana (AEP) mostra que mais de 140 mil pessoas sofreram cortes no fornecimento de energia em Corpus Christi.

Furacão mais poderoso que chega aos EUA desde o Katrina em 2005, Harvey chegou ao Texas na cidade de Rockport por volta das 22h locais de ontem (23h em Brasília), com ventos de 215 km/h.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) recebeu nesta madrugada relatórios sobre “danos substanciais” em Rockport. As informações indicam que há “muitas estruturas destruídas” e “edifícios que desmoronaram com pessoas presas no interior”.