Harvey avança em Louisiana e número de mortes sobe para 35

Lake Charles / Houston – A depressão tropical Harvey perdeu força nesta quinta-feira enquanto avançava para o interior do Estado norte-americano de Louisiana, deixando para trás volumes recordes de chuvas que forçaram milhares de pessoas a sair de suas casas no Texas.

O número de mortes continuou crescendo à medida que corpos foram encontrados com o recuo das águas. Uma nova ameaça veio de explosões em uma indústria química atingida por enchentes em Crosby, cerca de 48 quilômetros a nordeste de Houston.

A tempestade que paralisou Houston deve ser um dos desastres naturais mais custosos da história dos Estados Unidos e apresentará ao governo do presidente Donald Trump enormes desafios humanitários e de reconstrução.

A tempestade deixou ao menos 35 mortos e forçou 32 mil pessoas a deixarem suas casas desde que atingiu o território norte-americano, na sexta-feira, na área de Rockport, no Texas, na costa do Golfo do México.

O Harvey foi o furacão mais forte a atingir o Estado em meio século.